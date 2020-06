La Gazzetta rimanda Rocchi: se non espelle Young, perché ammonisce De Vrij?

Una gestione affannata per l’arbitro non al meglio della forma: “non nella sua serata migliore, anche se non commette gravi errori”

Prestazione in sordina per Rocchi secondo la moviola di Lusena sulla Gazzetta dello Sport. Il direttore di gara prima ammonisce Young per l’intervento su Politano e poi lo grazia al 34′. Una lettura che ci può stare ma stona con il successivo giallo a De Vrij falloso su Mertens.

Una gestione affannata quella di Rocchi, non al pieno della forma e infastidito da un problema muscolare prima del 45’.

Il voto è 6

È una sufficienza stiracchiata per il decano degli arbitri italiani non alla sua migliore serata. Sui cartellini non c’è la continuità del suo standard, ma errori gravi non ne commette. Sul mani si fa guidare dal Var senza andare al monitor dove, comunque, difficilmente avrebbe assegnato il rigore