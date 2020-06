La burrasca tra Dal Pino e l’Inter: Zhang si scusa, la lite con Marotta finirà in tribunale

I rapporti col presidente di Lega Serie A. Zhang gli diede del clown per la gestione di Juventus-Inter a inizio pandemia. Se la caverà con una multa. Marotta andrà in fondo

Lo chiamò pagliaccio. E disse che le sue parole erano state «leggere, non abbastanza forti». Adesso, però, Steven Zhang ha cambiato idea. E tende la mano a Paolo Dal Pino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

La lite avvenne a inizio pandemia, alla vigilia di Juventus-Inter che si giocò a porte chiuse. Dopo quel “pagliaccio”, “il più grande clown che abbia mai visto” scrisse su Instagram,

la procura federale aprì un fascicolo dopo l’esposto inviato da Dal Pino, ma il procedimento sembra possa concludersi a breve con il patteggiamento e con l’ammissione di responsabilità da parte di Zhang che, in una memoria difensiva, ha riconosciuto di aver esagerato con le parole. Non ci sarà quindi alcun deferimento, né un dibattimento in aula. Zhang dovrebbe cavarsela con una multa salata o poco più.