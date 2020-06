La Bild: il Lipsia paga la cessione di Demme e i troppi esperimenti tattici di Nagelsmann

La Bild: “Demme era un riferimento in campo e nello spogliatoio. L’allenatore varia troppo, ha schierato anche Timo Werner regista. Pesa anche la prolungata assenza del capitano Orban”

Ieri sera il Lipsia ha vinto: 4-2 a Colonia con rete anche dell’ex romanista Schick. La squadra di Nagelsmann è tornata al terzo post, a due punti dal Borussia e a nove dal Bayern ormai lanciato verso il suo ottavo titolo.

La Bild, però, ha recentemente scritto un articolo sulla flessione del club che per tutta la prima parte della stagione aveva dominato la classifica fino a diventare campione d’autunno. “In undici giornate – scrive la Bild – il Lipsia ha perso 13 punti nei confronti del Bayern. E così il sogno è sfumato”.

La Bild analizza la crisi e tra i punti c’è anche la cessione di Demme.

Con la sua partenza, scrive il giornale tedesco, il Lipsia ha perso in esperienza. “È diventata più impaziente e meno intelligente. Contro l’Hertha ha subito troppe ripartenze. E ha sfruttato pochissimo le opportunità create.

Pesa la cessione di Demme al Napoli per 12 milioni. Umanamente comprensibile, visto che il Napoli è il club dei sogni di Diego, ma sportivamente un indebolimento. Demme era sinonimo di totale dedizione e disciplina. L’uomo in regia che sapeva leggere il gioco, lanciandosi in qualsiasi duello. E poi aveva il suo peso nello spogliatoio, era il collante tra i diversi gruppi.