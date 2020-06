Klopp: “La mia non è una rosa che va cambiata adesso”

È questo il titolo, a tutta pagina, del ‘Daily Express’ che riporta le dichiarazioni di Jurgen Klopp sul prossimo mercato del Liverpool.

Per il tecnico la sua rosa è forte così com’è

“la mia non è una rosa che va cambiata adesso, e non c’è un ruolo per cui io debba dire che ho bisogno di qualcosa. Se sei un tifoso di calcio, vorresti sempre che la tua squadra avesse un’alternativa per ogni posizione, ma io dico che noi non abbiamo una formazione titolare, perché di titolari ne ho 16 o 17, e possono tutti giocare allo stesso livello. E li dobbiamo utilizzare al 100%: il mercato lo faremo al nostro interno. Non possiamo spendere milioni e milioni semplicemente perché vogliamo o perché è bello farlo. Non abbiamo mai voluto una cosa del genere: bisogna rinforzare la squadra, ma noi stiamo già bene così. E per arrivare al top non servono solo i soldi, ma anche idee e creatività”.