Kiss Kiss: “Osimhen è impossibile. Al Napoli piace il difensore Caldirola”

Valter De Maggio: “Impossibile arrivare all’attaccante. Juve, Roma e Milan su Milik. Gattuso potrebbe ritrovare il suo pupillo Under nello scambio con i rossoneri”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli sul possibile futuro di Milik

“Vi do alcune notizie di calciomercato. Milik potrebbe avere il desiderio di raggiungere Sarri alla Juventus. In tal caso arriverebbe a Napoli l’esterno Federico Bernardeschi. La Roma è interessata al polacco e propone 20 milioni più Under. Bisogna capire se Milik ha intenzione di approdare alla corte di Paulo Fonseca”.