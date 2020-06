Kiss Kiss: la prossima settimana incontro con Milik per decidere la sua destinazione

Diego De Luca ha confermato che il polacco non resterà a Napoli: “Juventus, Atletico Madrid, Roma, Newcastle e Tottenham le possibili mete per cui il club valuta eventuali contropartite”

Il giornalista Diego De Luca ha parlato delle situazioni aperte in casa Napoli ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli

“Callejon resterà fino al termine di agosto, poi andrà via. Ci sono delle novità su Milik. La settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con il Napoli per definire le possibili destinazioni: Juventus, Atletico Madrid, Roma, Newcastle, Tottenham. Il club valuta eventuali contropartite. Non resterà a Napoli”.