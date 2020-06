Juan Jesus si lamenta con un tifoso: “guadagno quattro soldi”. La Roma lo multa

Fienga non ha gradito le esternazioni del difensore, che forse non sarà convocato da Fonseca per Roma-Sampdoria

Ieri il difensore della Roma, Juan Jesus, ha imbastito una polemica social perché il club ha pubblicato su Instagram una foto della squadra in cui lui non compariva. Polemica andata avanti nei commenti al post della Roma, dove il calciatore ha addirittura battibeccato con un tifoso che gli chiedeva di andar via in modo da alleggerire il bilancio societario. Il difensore ha scritto:

«Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi».

Poi ha smorzato i toni con una grafica distensiva in cui invitava lo stesso tifoso a bere un caffè insieme. Ma le sue parole non sono piaciute certo alla dirigenza del club.

Il Corriere dello Sport scrive che Fienga ieri è stato molto seccato dal comportamento di Juan Jesus.

“E lo ha fatto presente all’interlocutore. Juan Jesus sarà sicuramente multato, per il codice interno che vieta l’uso improprio dei social, e forse non sarà convocato da Fonseca per Roma-Sampdoria, ma il danno d’immagine rimane“.

Del resto, qualche ora prima, anche l’ex dirigente Tonino Tempestilli aveva buttato fango sulla Roma.

“Nel commentare il saluto social di Giuseppe Bifulco, già collaboratore di De Sanctis nell’area sportiva e ora ds dell’Ascoli, Tempestilli ha scritto: «Sei uscito da quel manicomio e hai vinto a prescindere». Il livore deriva dall’allontanamento deciso nei mesi scorsi da Fienga dopo 33 anni di servizio. Tempestilli, che ora ha trovato un posto come responsabile delle giovanili della Reggina, ha già annunciato di voler portare la Roma in tribunale. A lui ovviamente la società non intende replicare in alcun modo”.