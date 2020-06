A Radio Uno: “Familiari e fratelli non usino i social. Siano i giocatori a esprimere i loro pensieri. Non vorrei che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio”

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli la sorella di Cristiano Ronaldo, Elma, su Instagram si era scagliata contro Sarri in difesa dell’attaccante portoghese.

Ma non tutti i parenti hanno gradito la difesa della sorella di CR7, Ilaria D’Amico, moglie di Gigi Buffon, ai microfoni di Radio Uno

«Io appartengo alla vecchia scuola, per cui familiari, fratelli e mogli non usino i social, perché molto spesso poi sono i mariti o i fratelli a non apprezzarlo. Se io fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio».