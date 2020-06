La sorella di Ronaldo contro Sarri: “Non capisco come si fa a giocare così. Il mio tesoro da solo non può fare miracoli”

Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Maurizio Sarri raccoglie critiche un po’ da tutti, soprattutto dai tifosi juventini. E’ il secondo trofeo perso dal tecnico di Figline dopo la Supercoppa e questa, per il popolo bianconero, abituato a vincere, è un’onta.

Contro di lui e il suo gioco si è scagliata anche la sorella di Cristiano Ronaldo, Elma, che su Instagram scrive:

“Cos’altro puoi fare… Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli… Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque… Testa in alto, di più non puoi fare mio Re”.