Il sindaco di Avellino multato per i cori da stadio contro i salernitani durante la movida

Come riporta il Mattino, 208 euro di multa per non aver rispettato le ordinanze sull’uso della mascherina, sarebbero il primo atto contro l’happening di sabato scorso

Come riporta il Mattino oggi è stata comminata una multa da 208 euro al sindaco di Avellino Gianluca Festa che non ha rispettato l’ordinanza del presidente della Regione sull’uso della mascherina. L’atto è arrivato in riferimento alla notte brava in cui il sindaco si è reso protagonista, con un gruppo di cittadini, di una serie di cori da stadio contro il governatore De Luca

Nonostante Festa abbia più volte negato il suo coinvolgimento e le sue responsabilità al vaglio della procura ci sono anche ipotesi di eventuali responsabilità penali, dolose o colpose, legate alla violazione della normativa sulla tutela della salute pubblica.

Un fascicolo di indagine è stato aperto. L’obbiettivo è accertare se si sono state situazioni che per colpa o dolo possano aver arrecato pregiudizio alla salute pubblica.

Ad indagare è la Digos di Avellino. I giovani identificati sarebbero almeno dieci. Forse lo schiaffo più grande a Festa, prosegue il Mattino, potrebbe venire dalla prefettura che punta a a chiedere al sindaco di ritirare l’ordinanza che ampliava le isole pedonali della città. Quelle dove era andato in scena l’inusitato happening di sabato notte