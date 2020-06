Il Real Madrid annuncia che rimborserà gli abbonati per le partite a porte chiuse

Il presidente del club, Florentino Perez, ha inviato una lettera agli abbonati in cui ha anche confermato che il Real Madrid giocherà le partite in casa a porte chiuse allo stadio Alfredo Di Stéfano.

Il Real Madrid annuncia che rimborserà i suoi abbonati per le partite a porte chiuse. Il club ha pubblicato una lettera firmata dal presidente, Florentino Pérez, attraverso cui informa su quali sono le “diverse opzioni” per il rimborso.

Contestualmente, ha confermato ufficialmente che il Real Madrid giocherà le restanti partite del campionato nello stadio Alfredo Di Stefano poiché al Santiago Bernabeu sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Nella lettera, Perez riconosce la “perdita economica” causata al club dalla crisi generata dal Covid-19 e ringrazia gli sforzi che i dipendenti e i giocatori del club hanno fatto riducendo i loro stipendi per aiutare nella difficile situazione.

Questo il testo della lettera.

“Caro abbonato, spero innanzi tutto che tu e la tua famiglia stiate bene nonostante queste difficili circostanze. Al Real Madrid siamo consapevoli della durezza di questi momenti ed è per questo che voglio inviare un messaggio di sostegno, solidarietà e affetto a coloro che hanno subito direttamente le conseguenze di questa terribile pandemia; e in un modo molto speciale a tutte le famiglie che hanno perso una persona cara.

Sebbene a poco a poco stiamo recuperando una certa normalità, c’è ancora molta strada da fare. Non dobbiamo dimenticare che le grandi sfide di questa situazione possono essere superate solo con la forza che ci dà l’unità di tutti gli abbonati.

Il calcio viene colpito duramente, come la maggior parte della società. Durante questo periodo abbiamo continuato a lavorare per minimizzare, per quanto possibile, i grandi danni economici derivati ​​dalle misure imposte per prevenire la diffusione della malattia.

In questo contesto, voglio evidenziare lo sforzo collettivo di giocatori, allenatori, dirigenti e impiegati di club che hanno rinunciato a una parte della loro remunerazione, per ridurre la prevedibile perdita economica. Allo stesso modo, voglio anche ringraziare la generosità dei soci che si sono avvicinati al club esprimendo la loro intenzione di rinunciare ai loro diritti derivati ​​dall’interruzione delle competizioni.

A questo proposito, nei prossimi giorni riceverai una comunicazione dal club in cui ti verranno presentate le diverse opzioni offerte agli abbonati per compensare l’importo delle partite della stagione 2019-20 che si terranno a porte chiuse.

C’è già una data per il riavvio del campionato di calcio. Le partite che resteranno da giocare si svolgeranno senza i nostri fan sugli spalti. Ecco perché abbiamo preso la decisione di giocare allo stadio Alfredo Di Stéfano tutte le partite in cui giocheremo in casa. Questa decisione ci consentirà di avanzare nei lavori dello stadio Santiago Bernabéu.

Ancora una volta, voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per il vostro impegno e lealtà in questi tempi difficili. Rimarremo legati all’illusione che molto presto saremo di nuovo nel nostro stadio di Santiago Bernabéu, vivendo le emozioni che hanno reso unica l’esperienza del Real Madrid.

Oggi più che mai auguro a te e ai tuoi cari la salute e spero di superare questo momento di avversità.

Un abbraccio”.