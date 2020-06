Il Napoli torna alla carica per Cavani

Secondo Le10Sport se il PSG rimanderà la fine del contratto del suo attaccante alla fine di agosto, si potrebbe aprire una possibilità per il suo ritorno in azzurro

È oramai certo che alla fine della stagione sarà addio tra Edison Cavani e il Psg, Leonardo ha infatti formalizzato l’imminente partenza dell’attaccante uruguaiano.

Molte sono le squadre interessate a Cavani nonostante non sia più giovanissimo, dall’Ateltico Madrid all’Inter che sembra attualmente in pole position, ma Le10Sport rivela oggi che ci sarebbe un altro club italiano su Edison

Cavani è esploso a Napoli, città dove è ancora molto amato dai tifosi e questo potrebbe essere un motivo in più per un ritorno di fiamma del club azzurro

L’entourage del giocatore è stato appena contattato dal Napoli con la prospettiva di un ritorno. Dal punto di vista finanziario, il club di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly ha grandi risorse ed è in grado di offrire un bel contratto a Cavani.

Se il PSG rimanderà la fine del contratto del suo attaccante alla fine di agosto, si potrebbe aprire una possibilità per il suo ritorno in Serie A e in azzurro considerando che il mercato in Italia si aprirà il 1 settembre