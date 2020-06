Il Napoli punta a Todibo, ma il Barça non ha più fretta di vendere

Come riporta il Mundo Deportivo, la vendita di Arthur alla Juve ha risolto i problemi di bilancio dei blaugrana che adesso chiedono 25 milioni per il difensore

Secondo quanto riporta oggi il Mundo Deportivo, il Napoli sarebbe interessato al difensore del Barcellona Jean-Clair Todibo, attualmente in prestito allo Schalke 04.

Il progetto azzurro sarebbe quello di sostituire con lui l’assenza di Koulibaly che dovrebbe essere in uscita nella prossima sessione di mercato.

Non sono poche le società che puntano al francese, dal Watford al Southampton, passando per il Colonia e il Siviglia. Ma la novità è rappresentata dallo scambio Arthur-Pjanic. L’affare, che dovrebbe essere ufficializzato in settimana, permetterebbe ai blaugrana di sistemare i bilanci senza dover avere fretta di vendere altri calciatori. Motivo per cui il club spagnolo avrebbe deciso di attendere un’offerta soddisfacente per il suo calciatore che, secondo la società, si aggira intorno ai 25 milioni di euro.