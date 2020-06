Il messaggio di Dennis Rodman a Petagna: “Andrea il Bulldozer. Rispetto. Continua così”

In un video il cestista si dichiara fan del futuro calciatore del Napoli. “Fai tanti gol, tutti ti vogliono bene”. Petagna risponde: “Grazie Dennis, non sai quanto io sia un tuo fan. Spero di incontrarti presto”

Il cestista Dennis Rodman rivela in un videomessaggio di essere un grande fan di Andrea Petagna, che dalla prossima stagione sarà calciatore del Napoli. Rodman ha vinto cinque titoli NBA in carriera. E’ un mostro sacro del basket. Conosciuto anche per il suo modo eccentrico di comportarsi dentro e fuori il campo. Nel video si rivolge a Petagna dicendogli:

“Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, il bulldozer! Ma cosa significa questo soprannome? Che fai tanti gol! Ma ho una cosa da dirti, Andrea. Ho una figlia che si chiama Trinity Rodman, è la calciatrice numero uno al mondo in questo momento. Cercala. Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: “Dennis, sai cosa? Avevi ragione, è brava come me, anche lei è un Bulldozer”. È una Rodman. Tutti ti vogliono bene Andrea. Rispetto! Rispetto! Rispetto! Continua così”.

Petagna ha rilanciato il video sul suo profilo Instagram ringraziando.

“Grazie Dennis Rodman, sai quanto sono tuo fan. I hope to meet you soon. Trinity Rodman Keep going”