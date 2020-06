Il Mattino: a sorpresa Hysaj potrebbe rinnovare

Per il Napoli è tempo di rinnovi. Dopo quello attesissimo di Mertens è il momento di Piotr Zielinski che dovrebbe chiudersi a breve. Da definire ci sono solo gli ultimissimi dettagli: il centrocampista polacco prolungherà fino al 2024 (con opzione al 2025) con ingaggio che salirà intorno ai 3 milioni.

Poi, come riporta il Mattino, dovrebbe toccare a Maksimovic che discute per un prolungamento di tre anni.

A sorpresa potrebbe rinnovare anche Hysaj che era invece considerato tra gli uscenti

il terzino albanese tra quelli rilanciati da Gattuso e che ha trovato spazio in tutte e tre le partite giocate dagli azzurri in questa ripresa dopo lo stop per l’emergenza coronavirus