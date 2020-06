Il Barça pensa a Insigne come piano B se non arriva Lautaro, c’è l’ok di Messi

Lo scrive Don Balon. I blaugrana sarebbero spazientiti perché la trattativa per il nerazzurro va troppo per le lunghe. Considerano Insigne un buon investimento a metà prezzo

Secondo quanto scrive Don Balon, a Barcellona iniziano a spazientirsi con l’Inter per l’affare Lautaro Martínez. Troppo ritardo nel chiudere un accordo praticamente fatto. Questo è ciò che pensano i blaugrana, ai quali i negoziati così lenti non piacciono. Per questo motivo, il club starebbe pensando ad un piano B, sempre in Serie A.

“Al Barcellona piacerebbe prendere Lorenzo Insigne. Il calciatore italiano, a soli ventinove anni, attira per la sua abilità nel segnare, la sua agilità e la sua esperienza in Serie A e in Champions League. Anche lo stesso Messi ha dato il suo ok all’operazione visto che la trattativa con Lautaro non è andata avanti“.

Il portale aggiunge che, tra l’altro, il prezzo di Insigne, di circa 50 milioni di euro, è la metà di quello di Lautaro

“e sebbene sia più vecchio ha ancora anni di buon calcio davanti per ripagare l’investimento iniziale”.