Gli ultrà contro la Roma: «Inginocchiatevi per Cucchi, Aldrovandi non per Floyd»

Striscione in Tangenziale: “Noi ci inginocchiamo per chi aspetta giustizia, quelli che per voi non fanno notizia”. Gli investigatori temono altre azioni contro il club

Gli ultrà contro la Roma che si inginocchia per Floyd.

Striscione in Tangenziale a Roma. Firmato “Offensiva Roma”. Gli ultrà giallorossi contrari all’iniziativa presa dal club di Pallotta: nelle prossime partite di campionato, i calciatori si inginocchieranno a inizio partita per la battaglia contro il razzismo, nel ricordo di Floyd ucciso da un poliziotto in America.

«Noi ci inginocchiamo per chi aspetta giustizia, quelli che per voi non fanno notizia. Aldovrandi, Cucchi, Eliantonio, Furlan, Giuliani, La Penna, Magherini, Sandri, Uva e tutti gli altri Lives Matter».

Scrive Il Messaggero

Una dura contestazione contro la società accusata di dimenticare tanti altri volti di uomini e donne morti molto prima

di Floyd in situazioni altrettanto drammatiche. Per gli investigatori, potrebbe essere soltanto l’inizio di altre rivendicazioni e azioni plateali.