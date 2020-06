Gazzetta: Napoli, possibile apertura di De Laurentiis sulla questione multe

Nei prossimi giorni il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà a Castel Volturno per incontrare l’allenatore, Gennaro Gattuso, e i calciatori. L’ultima volta che è stato al centro sportivo è stata il 6 marzo scorso.

A Castel Volturno, scrive la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis incontrerà il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne per provare a risolvere i problemi inerenti gli stipendi e le multe.

Per quanto riguarda il primo punto, il presidente ha congelato gli stipendi di marzo e aprile.

Sul tavolo anche la questione multe. Scrive la rosea:

“Su questo punto potrebbe esserci un’apertura da parte del presidente fino ad oggi apparso irremovibile: vuole aspettare l’arbitrato. I giocatori hanno capito di aver fatto una cavolata. L’altra questione riguarda i danni d’immagine per l’ammutinamento del 5 novembre scorso, motivo per il quale il presidente intende procedere per via giudiziale. Situazioni delicate, che si tenderà a definire nel più breve tempo possibile. De Laurentiis potrebbe rivedere soltanto in parte le sue pretese, per giunta, legittime. Ma per i giocatori il danno economico potrebbe essere limitato“.