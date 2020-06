Gazzetta: Napoli e Juve sono le favorite per la finale

È in caso di scontro diretto il Napoli ha già dimostrato in due occasioni di poter battere i bianconeri ed alzare la coppa

La Gazzetta dello Sport sottolinea come solo il Napoli, tra le quattro semifinaliste di Coppa Italia, non si è lamentato del calendario e delle partite tanto ravvicinate, con la finale che potrebbe arrivare a soli 4 giorni di distanza dalla gara contro l’Inter

Una apprezzabile dimostrazione di forza, e non di debolezza, da parte della società, che può essere interpretata anche come un indiretto segnale della grande volontà di vincere questo trofeo, che sarebbe il quarto per il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo i due in Coppa Italia nel 2012 e 2014 e l’ultimo nella Supercoppa Italiana nel 2014.