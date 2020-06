Gazzetta: l’Inter ha dominato ma ha subito un gol da scuola calcio

“In contropiede da calcio d’angolo. Ha avuto 67,8% di possesso palla, ha trovato il gioco ma ha perso l’attacco. Conte può consolarsi con Eriksen”

Scrive la Gazzetta nell’analisi della partita:

L’Inter non può prendersela solo con la sfortuna e con Ospina. Non ha chiuso una partita che aveva in pugno e ha subito un gol da scuola calcio: contropiedone su corner a favore. Può consolarsi con un ottimo Eriksen, di gran lunga il migliore. Ha segnato dopo 2’ su angolo, ha sbattuto su Ospina, ha creato e difeso. Era impensabile immaginarlo così inserito dopo le prime uscite.

Un altro capolavoro educativo di Conte che può essere soddisfatto della prestazione in generale. L’Inter ha dominato con un impressionante 67,8% di possesso, con 8 tiri in porta a 2. Ma nel momento in cui ha trovato il gioco, ha perso l’attacco: deludente la Lu-La. Irriconoscibile Lautaro: ha la testa già a Barcellona?