Gazzetta: il Newcastle offre 135 milioni per Immobile

55 milioni di euro per il cartellino, più un ingaggio di 8 milioni netti all’anno per lui, per le prossime cinque stagioni. Ciro avrebbe un ruolo centrale nel progetto e potrebbe pensarci

Sulla Gazzetta dello Sport la gustosissima offerta del Newcastle per Ciro Immobile.

“Gli emissari della nuova proprietà della società inglese hanno prospettato un investimento che considera 55 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante napoletano, più un ingaggio di 8 milioni netti all’anno per lui, per le prossime cinque stagioni. Cifre da capogiro, con un investimento complessivo di 135 milioni (contando l’onere dell’ingaggio al lordo), unite ad un progetto ambizioso, che punta su una campagna acquisti sontuosa e ricca di nomi importanti“.

Ciro e il suo entourage sono allettati dalla possibilità, ma Immobile sta bene alla Lazio, benissimo, scrive la rosea.

Nel 2019 cadde nel vuoto l’offerta del Dalian Yifang di 60 milioni a Lotito e 10 milioni netti all’anno per il giocatore. E il presidente del club biancoceleste ultimamente ha iniziato a parlare di rinnovo fino al 2025 con ritocco a 4 milioni netti a stagione.

Nelle scorse settimane è stato relegato ai margini, sia dal calciatore che dalla Lazio l’interessamento del Napoli per il calciatore, anche perché i tifosi laziali non avrebbero visto di buon occhio una cessione ai rivali napoletani. Ma il richiamo della Premier è differente.

“L’opzione inglese si presenta in maniera più neutra. Per questo può diventare più “pericolosa””.

I prossimi giorni, scrive la rosea, ci diranno qualcosa in più. Ma la domanda c’è.

“La proposta di giocare in Premier rimescola all’improvviso le carte. Prevarranno le certezze di oggi o la curiosità di una nuova sfida? Non si trascuri la determinazione del Newcastle, deciso a dare il meglio al nuovo allenatore. Ricorre il nome di Rafa Benitez, di casa in Serie A nel suo triennio a Napoli, e che evidentemente conosce bene Immobile”.