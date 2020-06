Gazzetta: Il Napoli vuole la sesta Coppa Italia

L’Inter si è lasciata soffiare la qualificazione alla finale per un soffio. Cos’ scrive oggi la Gazzetta dello Sport che ricorda che la formazione di Conte era riuscita a pareggiare subito le distanze con il Napoli, ma si è persa dopo il pareggio di Mertens

L’Inter non può prendersela solo con la sfortuna e con Ospina. Non ha chiuso una partita che aveva in pugno e ha subito un gol da scuola calcio: contropiedone su corner a favore

Vano, dopo il gol da record del belga, l’assedio dei nerazzurri che collezionano possibilità fallite. Alla fine Insigne e compagni portano a casa la finale dimostrando che forse erano quelli a volerla di più

Il Napoli vuole la sesta Coppa Italia. Gattuso la sua prima gioia da allenatore. Quando l’arbitro fischia la fine, Insigne, il ragazzo smarrito che Rino ha fatto rifiorire, gli salta in braccio. Lorenzo decise l’ultima finale vinta dal Napoli, nel 2014. Oltre le mura del San Paolo si vedono salire in cielo i fuochi d’artficio sparati dai tifosi. È come se lo stadio fosse pieno e stesse cantando ‘O surdato ‘nnammurato. Oh Mamma, mamma, mamma, a Napoli batte forte il corazon.