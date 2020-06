Gazzetta: il Brescia chiede il licenziamento di Balotelli per giusta causa

Il Brescia ha deciso di licenziare Mario Balotelli. La Gazzetta dello Sport scrive che il presidente del club, Massimo Cellino ha dato mandato al suo legale di far partire la risoluzione per giusta causa del contratto.

“ Una giusta causa che , secondo la società, si concretizzerebbe in assenze immotivate da alcuni allenamenti di fine maggio e dall’atteggiamento negligente avuto durante il primo periodo di lavoro da svolgere in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi”.

Ora saranno i giudici del Tribunale a decidere se esistono i margini per il licenziamento. I tempi non saranno brevissimi.

“Il ricorso per la risoluzione del contratto deve essere inviata al Collegio arbitrale che si dovrà riunire, dovrà valutare e poi si dovrà pronunciare. Ci vuole tempo insomma, non sarà una questione di giorni. Ed è immaginabile, quindi, che nel frattempo dalla parte di Balotelli si continui la raccolta di elementi a sua difesa per tutelarlo”.