Gazzetta: Gattuso ha promesso alla squadra che ci sarà spazio per tutti

In campo andrà chi starà meglio, anche se si tratta di giocatori in scadenza o destinati al mercato

Dopo la conquista della Coppa Italia, Rino Gattuso ha rassicurato la sua squadra. Tutti avranno l’occasione di scendere in campo e mettersi in mostra, senza preclusioni di sorta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Ci sarà spazio per tutti. L’ha detto Rino Gattuso alla squadra, appena conquistata la coppa Italia. Dunque, nulla ne influenzerà le scelte fino al termine della stagione. Le questioni contrattuali, le indiscrezioni di mercato non distoglieranno il gruppo dai numerosi impegni che lo attendono nei prossimi due mesi. La filosofia dell’allenatore non cambierà, adesso: in campo andrà chi starà meglio, anche se si tratta di giocatori in scadenza (Callejon) o destinati al mercato (Koulibaly, Milik, Hysaj). Così com’è avvenuto nella breve parentesi di coppa Italia, con i quattro che hanno contribuito all’impresa. La solidità del gruppo è la vera forza di questo Napoli, sostenuta poi dal lavoro dell’allenatore e dalla partecipazione degli stessi giocatori. E’ un’oasi per pochi, Castel Volturno. E’ dietro quei cancelli che Gattuso sta forgiando la squadra, tenendo sott’osservazione tutti, nessuno escluso”.