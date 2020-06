Gazzetta: Alzare la Coppa Italia frutterebbe al Napoli 20 milioni

La vittoria porterebbe nelle casse i proventi relativi ai diritti tv, al gettone per la Supercoppa e quelli relativi all’Europa League per cui gli azzurri sarebbero qualificati

Manca poco alla ripartenza e si riparte proprio da quella Coppa Italia che rappresenta il primo traguardo importante per il Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega oggi come, per Napoli e Milan, alzare la Coppa possa avere un’importanza molto maggiore che per Juve e Inter, in termini economici. Il Napoli infatti porterebbe a casa un guadagno di circa 20 milioni, considerando che la vittoria le aprirebbe le porte alla Supercoppa e soprattutto ai gironi di Europa League, cosa che in questo momento non è sicuramente scontata per la formazione di Gattuso.

Perché è vero che quest’anno si perdono tutti i proventi relativi agli incassi da stadio, ma restano quelli da non sottovalutare provenienti dai diritti tv, dai gettoni percepiti per la Supercoppa e dall’Europa League

Diritti tv Coppa Italia

La squadra vincitrice, tenendo conto pure degli incassi precedenti alla finale, arriverà a percepire dai diritti tv 5,3 milioni, mentre 3,4 andranno alla finalista. Proventi, beninteso, confermati: per via del coronavirus, la Rai aveva sospeso il pagamento della sesta rata ma non ha mai chiesto sconti e provvederà al saldo una volta che saranno ufficializzati gli orari delle ultime sfide.

Europa League

Ciò si traduce in proventi di 12-15 milioni, tra bonus partecipazione e market pool delle italiane