La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle squadre che riprendono in campionato e il punto del Napoli è molto diverso da dove lo si era lasciato

Un’elogio al lavoro di Gattuso che ha saputo rimettere insieme i cocci e che ora punta alla zona Champions con il patto di squadra

Città, società, squadra, tutti fusi insieme dalla prodigiosa empatia che ha saputo coltivare Gattuso insieme a una forte identità di gioco che ha riportato compattezza e orgoglio. C’è da credere che la magia proseguirà in campionato. La zona Champions resta distante 9 punti e l’Atalanta ha una partita in meno. Ma di sicuro i 6 punti di vantaggio che ha la Roma sono molto meno rassicuranti di prima. Il calendario non è terribile. Offre un incontro morbido (Spal) prima dell’assalto alle due candidate al quarto posto, Atalanta e Roma, alla 28 e 29 giornata. Di sicuro, per tutti, affrontare il Napoli sarà un’esperienza diversa da prima. Fare gol al bunker di Maksimovic e Koulibaly ora è diventata una sfida ardua.