Gattuso riduce il coefficiente di fatica negli allenamenti, spazio allo studio degli avversari

Sul Mattino. Le sessioni di allenamento sono state tarate per smaltire le tossine delle partite. Sono state introdotte lunghe sedute video per studiare le due fasi e allenamenti tattici specifici molto intensi

Dopo le settimane intense di allenamento che hanno preceduto le due sfide di Coppa Italia, Rino Gattuso ha ridotto il carico di fatica per la squadra. Lo scrive il Mattino. Con tante partite in programma è importante recuperare energie ed evitare affaticamenti.

“Gattuso ha abbassato molto il coefficiente di fatica degli allenamenti. Uno scarico funzionale al recupero che diventa l’aspetto determinante per la gestione delle energie: le sessioni sono state tarate per smaltire le tossine delle partite, ci sarà un modo di lavorare nel training center che porterà i calciatori ad allenarsi anche mentre sono in campo, anche mentre stanno disputando le 12 gare di campionato che attendono Insigne e compagni”.