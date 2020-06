Gattuso: «Non capisco perché quando si parla del Napoli, si parla di catenaccio»

Gattuso: il Napoli non fa catenaccio.

La Gazzetta riporta virgolettati di Gattuso. Ce n’è uno sul catenaccio.

me la sento dentro, me la sento mia questa Coppa. E dico grazie al presidente, perché alleno una squadra forte. Quel che più mi è piaciuto, è il cambiamento mentale che ha avuto questa squadra. Vorrei che ora si iniziasse ad andare a “pizzicare” in avanti gli avversari. Però non capisco perché quando si parla del Napoli, esca la parola catenaccio. Non è catenaccio, il nostro. Anche se nel primo tempo non abbiamo fatto bene come nel secondo. Ma la vittoria la meritavamo prima dei rigori.