“Gattuso in mezzo al campo ha ricordato a De Laurentiis di pagare gli stipendi di febbraio”

Repubblica, con Marco Azzi, svela cosa ha detto Gattuso in campo al termine della partita. Ha ricordato a De Laurentiis di pagare gli stipendi di febbraio.

Gattuso ha ricostruito in campo e fuori prima lo spogliatoio e poi la squadra, diventandone la guida, il sergente di ferro e il fratello maggiore, all’occorrenza. Per questo il successo di ieri sera è soprattutto suo. Di un uomo che si esalta nelle difficoltà e che ha vinto il primo titolo italiano anche prima di Sarri, il grande ex. Insigne e compagni si sono stretti ancora di più al suo fianco e alla ripresa degli allenamenti gli avevano voluto dedicare un minuto di silenzio, in segno di amicizia e rispetto. De Laurentiis ne prenderà atto e ha pronto un rinnovo contrattuale extralarge per Gattuso, fino al 2023. Ma Rino in mezzo al campo gli ha ricordato di pagare prima gli stipendi agli azzurri, congelati da febbraio. Un capo tribù si comporta così.