Gattuso: “Il gol dell’Inter non è un errore di Ospina”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Rai Sport al termine della gara di Coppa Italia contro l’Inter

Insigne le ha dedicato il gol

«Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio che sono stati vicino a me e alla mia famiglia, io la dedico ai miei genitori e a mia sorella perché eravamo molto legati»

Il Napoli è rimasto in piedi anche dopo il gol dell’Inter

«Noi siamo una squadra che abbiamo tantissima qualità, oggi abbiamo provato a fare una manovra molto offensiva, ma ancora dobbiamo imparare. Lo step più importante in questo momento è imparare questa parte. È vero che oggi abbiamo regalato il primo gol e non è un errore di Ospina, ma di posizione. Abbiamo fatto bene e abbiamo continuato dove avevamo lasciato»

Uscite in grande difficoltà nel primo tempo

«Secondo me abbiamo sbagliato perché giocavamo linea -linea, mentre dovevamo cambiare spesso gioco nel primo tempo»

I ragazzi si stanno impegnando?

Una finale che vale un rinnovo?

«Non so parlare dei rinnovi, io voglio vivere tutto quello che sto facendo con grande tranquillità. Per fortuna non sono uno legato ai soldi, ora ho una società che mi sta dando la possibilità di allenare giocatori forti. Poi magari mi prende la vena e sbrocco e vado a casa, è un mio aspetto che devo migliorare»