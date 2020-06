Fico risponde al Fatto: “Nessuna clinica per il Parlamento, solo un presidio medico”

Il presidente della Camera risponde al quotidiano che ieri aveva parlato dello stanziamento di 5 milioni, da parte dei parlamentari, per una clinica Covid.”Un progetto che non esiste, è solo il rinnovo di un servizio già esistente”

Ieri Il Fatto Quotidiano ha dato notizia dello stanziamento, da parte dei parlamentari, di 5 milioni per una clinica Covid per deputati e senatori. Oggi al quotidiano risponde il presidente della Camera, Roberto Fico.

Un progetto che non esiste, scrive Fico, che lo ridimensiona parlando di “presidio medico”.

“Si tratta di un servizio di assistenza medica e infermieristica per la gestione delle emergenze, operativo per tutti coloro i quali accedono a Palazzo Montecitorio. In questo periodo abbiamo seimila accessi a settimana. Mentre dall’inizio della legislatura ci sono stati circa 350mila visitatori, fra gruppi organizzati, scolaresche, partecipanti a convegni ed eventi, oltre a deputati, dipendenti e ditte esterne. Il contratto per il presidio medico attualmente in corso scade a settembre e per la nuova assegnazione si è deciso di procedere con un bando congiunto con il Senato”.