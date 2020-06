Duka (Uefa): “Il 17 decideremo sulla Champions. Le ipotesi sono partita secca ai quarti e Final Four”

Il presidente della Federcalcio albanese e membro della Uefa, Duka, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi alle 17 in Albania ripartirà il campionato.

“Speriamo anche che presto potremo aprire al pubblico in Europa”.

Duka ha parlato anche delle coppe e delle decisioni dell’Uefa.

“Per ora non possiamo parlare di una decisione in seno all’Uefa per le Coppe. Il 17 giugno ci sarà una riunione dove prenderemo posizione con il Comitato Esecutivo. Al momento ne stiamo solo parlando prima della riunione”.