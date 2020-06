«Dietro gli scontri di Mondragone c’è la camorra che vuole controllare il territorio»

La denuncia del vescovo di Sessa Aurunca a Repubblica Napoli. «I cittadini mondragonesi non sono gente che va in giro a lanciare molotov»

In un’intervista a Repubblica Napoli, il vescovo di Sessa Aurunca, Orazio Piazza, lancia una dura accusa sui fatti di Mondragone. Dichiara che dietro le sommosse c’è l’ombra della criminalità.

«Quello che sta accadendo a Mondragone non può diventare la bandiera di uno scontro politico. Bisogna assolutamente evitare una guerra tra poveri. In questo momento ci sono interferenze che non consentono il dialogo».