“Diamo seguito a questo ottimo, secondo inizio di stagione”, l’esortazione di Gattuso alla squadra

È proprio su questo che conta di puntare il tecnico, sullo splendido avvio avuto con la vittoria della Coppa Italia.

Non sarà una trasferta facile per gli azzurri che tornano a giocare una partita di campionato a distanza di 115 giorni da quel Napoli-Torino (2-1) che chiuse i battenti del campionato causa Covid-19. Non sarà facile perché gli scaligeri annusano l’aria dell’Europa League e sperano che gli avversari possano sentirsi appagati dal trionfo in Coppa Italia e per la conseguente certezza di partecipare ai gironi della prossima Europa League.