Dialogo tra Montalbano e Catarella (ed il mare)

La jaaccusa de Livie che haviva dicta haviva misso la panza lo haviva colpito nel prufunna e Salvu Muntilbano non eri tipa da lassari passari na sfide e quinni si eri svigliata alle primme albe ed haviva infurcata pantaluncina e scarpitte e si eri missa sul lungomari di Marinelli che almina eri piatta e longa ed haviva prisa a fare futtinga.

Il panurama che si truvava dinnatia eri inaspettata: na fiumana di ginta passiava o curriva uti singula o a gruppia e pariva che havissira spustata la fista di Santu Calugera. Ma la surprisa chiù granna fu quanna si attruvai di fronta il suo aginta scilta Catarelli Agatine con un completa viole fosforescentia che lo faciva nu puca darcaledia.

“Catarè, ma che minchia vai facinna a chest’ura: mi pari la reclamma del gender praidea?”.

Catarelli: “Cu rispitta parlanna dutturi ma macari lia che ci faci?”.

M: “A dimanna riponna Catarè: ti arricorda che io superiora in grada sugno”.

C: “Alli ordina dutturi: io stavi facinna nu poca di activitate mutoria”.

M: “Bine, mi facia piaciri che i mea homina si mantingana in forme”.

C: “E vuia pirchia stata accaà: cacca ndaginia?”.

M: “Nonsi, Catarè, è che macari i Vossia divano mantinirsi in forme”.

C: “Bine, dutturi, allura facimma forme nsemmula”.

M: “Bine, ma dimma na cusa: comme maie ci stavi toda chesta ginta?”.

C: “Na vuta non ci stavi: ma dopo il loccodanno si sono rivultati omnes e havino principiato a tinirsi in forme: forse si sugno futtuta di paure e havino pinsata che è meliora starisi attinta cu la salute”.

M: “Accusi pari macari a mia: quinni il Carognaviria havi purtata macari cuse bona”.

C: “Accusi paria”.

M: “E allura, Catarè, pariamma macari nuia”.

C: “Va bine, dutturi, vi sigua”.

Dopo nu poca che stavina passianna vilocimenta vidittiro na cusa che non avribbiro mai pinsata: il signuri quistori Bonitta-Alderiga stavi currindo con al su cianca na billa fimmina pirlomina vintina…

Muntilbano fici nzinga di non vidirlo ma fui lo stisso su superiora a clamarlo cu grande scarmazza.

“Montalbano, Montalbano: ma cosa fa non mi vede?”.

M: “Boni jurnata dutturi: maxcari lia faci activitate mutorie?”.

Questuri: “Ma quale attività motoria d’Egitto, Montalbano: io corro, mi sto preparando per la Maratona di New York quando Cuomo darà finalmente il via libera alle manifestazioni all’aperto…

M: “Bine: ci la farimma… “.

Q: “Ma volevo presentarle la mia nuova compagna, Samantha… “.

La Samintha in questioni eri na bambula vintina che sicuramintula viniva dall’Estte Europia e haviva argumenta che avribbiro apirta purta blindata…

M: “Multa piaciri: il cummissario Muntilbano sugno… “.

Q: “Ma ora Montalbano devo lasciarla: la strada per New York è lunga ed io e Samantha dobbiamo percorrerla tutta… “.

E mintra la nova cuppia annava virso l’Amirica Muntilbano piansai che chella trazzera eri chiena di buca…

Doppa l’incontra cu il Quistori l’altra mprobabilia dua – Catarelli-Muntilbano – continuai a passiare molo molo e fui Catarelli a rumperi il silentia…

“Dutturi, dutturi, mi scusasse… “.

M: “Che ci stavi Catarè?”.

C: “Io havia da firmarmi”.

M: “Pirchia chi ti sinta?”.

C: “Mi sinta omnia arruvigliata allo stumaca… “.

M: “Firmate nu mumenta: forsi è na cungestiona… “.

C: “Havi rationa dutturi: ma lia non si dessi pinsera, ura mi passe”.

E mintra Catarelli si acquietave Muntilbano haevi il timpa di gardari il mari che chiana chiana sagliva come la lune di Lioparda. Si ni futtiva isso della pandimia, della panza e della maratone di Nuova Yorche…

E Muntilbano si sentette in pacia cu l’universa e smittete per un pauca di pinsari e di suffriri.