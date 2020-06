Diaconale: “Si vuole colpire Lotito, come se fosse il colpevole dei guai del calcio”

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, torna a paventare una congiura contro il presidente Lotito. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha dichairato:

“Devo segnalare la concomitanza della ripresa del campionato con questo fiorire di contestazioni nei confronti di Lotito. Ho l’impressione che si voglia colpire Lotito ad ogni caso e con lui, la Lazio. Come diceva Agatha Christie, numerosi indizi fanno una prova e c’è un palese tentativo di mettere in difficoltà Lotito e la Lazio. Chi è proprietario ed investe del suo, ha tutto quanto il diritto di poter dire la sua all’interno della Lega, in maniera maggiore di chi non è proprietario e parla per conto di proprietari. Il problema vero sono gli interessi delle varie società e che vengano portati avanti dai proprietari o dai manager, il problema è come, non da chi”.