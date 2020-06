Diaconale: “Lotito meriterebbe un riconoscimento ad honorem come virologo”

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha pubblicato un editoriale su “L’Opinione delle Libertà” in cui parla della ripresa del calcio.

“Il calcio italiano riprende la sua corsa. Per chi si è battuto per impedire che si fermasse definitivamente provocando danni ciclopici all’intero settore è una grande soddisfazione. La vittoria, però, non è soltanto di tutti i numerosi fautori della ripartenza, ma dell’intero mondo dello sport più popolare nel nostro Paese. Che ora deve avere come nuovo obbiettivo la possibilità che i tifosi ripopolino in sicurezza gli spalti degli stadi quando, magari con il vaccino italo-inglese, saranno state trovate tutte le condizioni di tutela per la salute pubblica”.