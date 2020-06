De Laurentiis alla squadra: «Vinciamole tutte». Gattuso: «Faccio gli scongiuri»

Su Repubblica Napoli. Alla cena di venerdì con l’intero gruppo il presidente ha esortato a puntare al filotto per le prossime dodici partite di campionato, anche se l’obiettivo non sarà semplice

Venerdì sera il Napoli si è riunito a cena al ristorante RoofTop di via Manzoni per festeggiare la Coppa Italia vinta contro la Juventus. Repubblica Napoli racconta che il presidente De Laurentiis si è rivolto alla squadra ringraziandola per il lavoro svolto e ponendo un obiettivo per le prossime dodici partite di campionato.

«Vinciamole tutte».

De Laurentiis vuole puntare al filotto, anche se è complicato: se stasera l’Atalanta batterà il Sassuolo, andrà a +12 dal Napoli.

All’esortazione del presidente ha risposto un Gattuso scaramantico:

«Faccio gli scongiuri».