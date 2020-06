Damascelli: “Sarri ha confessato che alla Juventus c’è l’autogestione”

Scrive Tony Damascelli su Il Giornale con un articolo titolato: “Fantasmi in casa Juve. I malumori dei big e il rischio autogestione”.

nell’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, Maurizio Sarri ha confessato, direi candidamente, troppo ingenuamente, che lo schieramento delle tre punte contro il Napoli è stato deciso dagli stessi interpreti, Douglas Costa ha chiesto di stare a destra, Cristiano a sinistra e Dybala al centro. Non male per un centro sociale o una scolaresca ma non per una squadra di football nella quale la distribuzione dei ruoli è di competenza del responsabile tecnico. L’autogestione è una novità assoluta della Juventus. E solleva molti, troppi dubbi.