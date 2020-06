CorSport: un altro Callejon non si trova, De Laurentiis vuole trattenerlo

I due si incontreranno in settimana, De Laurentiis farà un tentativo per il rinnovo. Il Napoli non ha trovato sostituti all’altezza

L’addio di Callejon al Napoli non è più così scontato. De Laurentiis vuole provare a trattenerlo, scrive il Corriere dello Sport. Non è poca cosa avere in casa un esterno destro così bravo, costato solo 8 milioni e 800 mila euro. Dunque il Napoli è stato assalito da un dubbio:

“Perché industriarsi attraverso sentieri sconosciuti avendo a Castel Volturno un uomo che ne ha segnati ottanta ma che ne ha fatti realizzare settantuno con i suoi assist?”.

Questa settimana Callejon e De Laurentiis si incontreranno. Proveranno a parlarsi. Anche perché i potenziali sostituti di Callejon non entusiasmano particolarmente il club rispetto a Josè Maria.

“Non c’è un calciatore che susciti tentazioni forti, che alimenti il sacro fuoco dell’investimento e le richieste, nel mercato post-Covid, non sembrano essere morbide”.

E allora il sostituto di Callejon potrebbe essere proprio Callejon. Tutto starà nella capacità di Siviglia e Valencia di esercitare un ascendente sullo spagnolo.

“La variabile, in casi del genere, è rappresentata dalla capacità di seduzione di Siviglia e Valencia, che in questo momento sarebbero (potrebbero) spingersi oltre, con un biennale e opzione sul terzo, rispetto alla politica di De Laurentiis, che ha derogato esclusivamente per Mertens. Però, intanto, rispetto a qualche settimana fa, s’è sgretolato quel muro apparente di incomunicabilità e prima di sedersi con il manager di Callejon – Manuel Garcia Quillon – De Laurentiis vorrebbe accomodarsi sulla fascia destra per tentare di riconsegnarla a quell’uomo invisibile”.