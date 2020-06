Corsport: nel calcio della ripresa Gattuso è l’unico ad aver accelerato

Nei primi 180 minuti per Sarri, Pioli e Conte, secondo il quotidiano sportivo i problemi sono rimasti gli stessi di prima del lockdown

Il Corriere dello Sport fa il conto delle “sensazioni” che emergono riguardo al calcio dopo i primi 180 minuti dal ritorno in campo. Per tre allenatori su quattro, Sarri, Pioli e Conte, secondo il quotidiano sportivo i problemi sono rimasti gli stessi di prima del lockdown, solo Gattuso accelera.

Ma non per questo il Napoli è stato privo di errori nella prova contro l’Inter che ha schiacciato gli avversari costringendoli a giocare in difesa.

Gattuso ha saputo come ripartire e proprio in contropiede è arrivato il gol 122 di Mertens che è valso la qualificazione, ma la sofferenza sul piano atletico è stata eccessiva

Atleticamente il Napoli non è stato convincente, nel finale è rimasto schiacciato dall’assedio interista. Boccheggiando in attesa dell’ultimo fischio di Rocchi.

È probabile che ci voglia un po’ di tempo, come accade alla ripresa dopo l’estate, per vedere i frutti della preparazione, ma mercoledì c’è la Juve e ci si gioca la Coppa Italia

sarebbe meglio per il Napoli, se già mercoledì potesse disporre di una brillantezza di squadra che contro l’Inter hanno mostrato solo alcuni giocatori come Maksimovic, Insigne, Mertens e soprattutto Ospina. All’Olimpico il Napoli ha bisogno di sveltezza e di tecnica in avanti, di forza e consistenza in difesa