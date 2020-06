CorSport: Napoli, avviati i contatti con la Roma per Under. Si cerca l’intesa  

Il Napoli starebbe pensando a Under per sostituire Milik. Il Corriere dello Sport scrive che fino a qualche settimana fa l’idea era di uno scambio tra i due, adesso, però, le cose sono cambiate.

“Qualche settimana fa il discorso era stato pressappoco il seguente: Milik per Under, con un conguaglio da stabilire a cotè. Sì, giù di lì. Ma poi le cose sono cambiate per tutti, perché Arek ha cominciato a contare le offerte e a guardare con una certa attenzione verso altri panorami, e soprattutto la Roma s’è sentita più sicura sotto il fronte Dzeko”.