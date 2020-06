CorSport: Lozano come Allan, allontanato dall’allenamento perché svogliato

Lozano come Allan. Allontanato dall’allenamento del Napoli perché svogliato. Proprio come accadde con il brasiliano prima della sosta per Covid. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“L’allenamento è in corso e Gattuso, evidentemente non soddisfatto dell’approccio del suo giocatore, lo invita a raggiungere gli spogliatoi in anticipo proprio come aveva fatto con Allan a febbraio, il giorno prima della trasferta di Cagliari (il brasiliano, poi, non fu convocato). Il futuro? Sempre più lontano da Napoli. Il Chucky ha richieste in Spagna e in Inghilterra. Everton di Ancelotti compreso”.