CorSport: la proposta di rinnovo di De Laurentiis lusinga Callejon (che potrebbe restare)

Lo spagnolo è stato preso dalla tentazione di rimanere in azzurro e per questo non ha ancora risposto a Siviglia e Valencia

Il Corriere dello Sport scrive che l’addio di Callejon al Napoli non è per niente scontato. Lo spagnolo non ha chiuso la porta.

“Il contratto di Callejon va in scadenza il 30 giugno, però il Napoli e lo spagnolo hanno già avuto modo di parlare, per continuare questa coda scatenata dall’emergenza virus. Il Siviglia e il Valencia, che si sono fatte avanti con il management di Callejon, aspettano una risposta, che l’ala non ha ancora concesso perché la tentazione di restare ancora a Napoli improvvisamente lo sta possedendo. La proposta di De Laurentiis, rinnovo alla stessa cifra, ha rappresentato una consistente iniezione di autostima”.

Per sostituirlo, nell’eventualità andasse via, sono due i nomi puntati dal Napoli: Szoboszlai e Ferran Torres.