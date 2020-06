CorSport: il San Paolo si prepara per la Coppa Italia. Sarà sanificato tutto, compresi i palloni

Il San Paolo si prepara ad ospitare la partita di Coppa Italia contro l’Inter, sabato. A porte chiuse, saranno presenti 300 persone con un protocollo rigidissimo, scrive il Corriere dello Sport. Non soltanto in termini di presenze.

“I trecento autorizzati, ammessi, dicevamo, saranno tutti controllati e tracciati. Nulla può e soprattutto deve sfuggire. Gli spogliatoi, gli ambienti chiusi, le aree tecniche e le tribune saranno ovviamente sanificate ancora e poi ancora, e in tribuna potranno accedere esclusivamente gli addetti ai lavori (giornalisti accreditati compresi). Anche il pallone, grande protagonista, dovrà essere sanificato. E se per caso dovesse finire nel fossato che separa il campo dagli spalti, beh, non potrebbe più essere utilizzato senza un’ulteriore sanificazione. Caso limite: di palloni ce ne saranno in abbondanza a bordo campo”.