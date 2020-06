CorSport: De Laurentiis vorrebbe incontrare la squadra sabato

Il presidente ha programmato una visita a Castel Volturno anche per risolvere la questione Callejon, ma tutto dipenderà dall’evoluzione familiare di Gattuso

Il presidente del Napoli è pronto a “ricongiungersi” con la sua squadra. Secondo il Corriere dello Sport infatti il programma del patron azzurro, attualmente in vacanza a Carpi, sarebbe quello di incontrare nei prossimi giorni i suoi calciatori, Gattuso e in particolare Callejon.

l’incontro potrebbe andare in scena proprio allo scadere del terzo mese: sabato. Sabato 6 giugno,a tre giri di calendario dall’ultima datata venerdì 6 marzo.

È chiaro che bisognerà aspettare per capire l’evoluzione della situazione familiare di Gattuso prima di avere certezze, ma quello che è sicuro, secondo il Corsport, è che il presidente ha come priorità incontrare la squadra prima del ritorno in campo per la Coppa Italia contro l’Inter. Nell’agenda del presidente c’è poi ala questione rinnovi, dopo aver messo al sicuro quello di Mertens ed essere in dirittura d’arrivo anche per Zielinski, resta aperta la situazione Callejon