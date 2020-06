Corsport: Callejon diviso tra testa e cuore

Lo spagnolo ha 7 giorni per decidere se seguire il suo cuore e restare al Napoli o non perdere quella che potrebbe essere la sua ultima possibilità di un nuovo contratto

Testa e cuore, sono quelle che non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda in questo momento per José Callejon secondo il Corriere dello Sport. Lo spagnolo ha ancora 7 giorni per decidere se il suo futuro sarà ancora in azzurro o se questi sono gli ultimi scampoli di un’avventura fantastica

L’emisfero destro, quello che governa le emozioni, spinge a rimanere, prendersi un altro paio di coccole, andarsene anche al Camp Nou, inseguire la qualificazione in Champions League, godersela con i suoi amici di questi sette anni fantastici; e poi c’è l’emisfero sinistro, quello che sembra badi ai calcoli, che sussurra di non rischiare, perché non si sa mai, a quell’età e senza contratto. E non sono dettagli

Anche al Napoli le sue intenzioni non sono al momento chiare, ma la società non ha mai fatto marcia indietro e si è sempre mostrata disponibile