Corsera: tutto pronto per il fischio d’inizio ma manca ancora il dpcm

Strano ma vero, come riporta il Corriere della Sera, il calcio è pronto a tornare in campo domani sera con la prima semifinale di Coppa Italia senza che ci sia ancora il nuovo dpcm

a poco più di 24 ore dalla ripartenza del calcio con la Coppa Italia, ancora manca il dpcm che modifica il decreto in vigore che vieta eventi sportivi fino al 14 giugno. Nemmeno un’ordinanza del ministro Speranza potrebbe garantire il via libera a Juventus-Milan di domani sera alle 21 e di Napoli-Inter, sabato alla stessa ora. Così la Lega, che attende il provvedimento dalla Presidenza del Consiglio per oggi, si è limitata a ufficializzare che in caso di parità dopo i tempi regolamentari, le semifinaliste tireranno i calci di rigore senza la fatica dei supplementari.