Cormezz: Napoli al San Paolo venerdì per la rifinitura prima dell’Inter

La squadra torna ad allenarsi a Fuorigrotta prima della partita di Coppa Italia. Venerdì dopo la rifinitura tutti in ritiro per affrontare al meglio l’Inter

Il San Paolo è deserto dal 29 febbraio, giorno in cui il Napoli ha affrontato il Torino in casa, ma ora l’impianto di Fuorigrotta è pronto per tornare a vedere rotolare il pallone in campo. Sabato si parte con la semifinale di Coppa Italia e il Napoli affronterà al San Paolo l’Inter, come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, il club aveva chiesto al Comune di poter utilizzare l’impianto per due allenamenti la prossima settimana, ma molto probabilmente si allenerà a Fuorigrotta solo venerdì pomeriggio per la partitella di rifinitura.

Dopo l’allenamento di venerdì la squadra andrà in ritiro per preparare al meglio la prima gara dopo la ripresa che vale la finale di Coppa Italia