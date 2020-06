CorMez: la settimana prossima il Napoli pagherà una delle mensilità congelate

La prossima settimana il Napoli pagherà una delle tre mensilità degli stipendi congelati. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, che aggiunge che è stato Gattuso a comunicarlo alla squadra ieri, poco prima di iniziare la seduta di allenamento a Castel Volturno.

“Nel day-after della visita di De Laurentiis, Gattuso ha parlato alla squadra prima d’iniziare l’allenamento. Rino ha comunicato ai ragazzi che la società ha programmato per la prossima settimana il pagamento di una delle tre mensilità congelate (marzo, aprile e maggio). Le società dovranno pagare ai propri tesserati gli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno entro il 31 agosto, il nuovo termine della stagione calcistica mentre potranno ottemperare alle mensilità di luglio e agosto anche nella prossima annata, quella che inizierà a settembre. Non sono state ancora definite le precise scadenze federali per gli stipendi di luglio e agosto”.